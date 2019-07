Das ist Rihanna, oder?

Hat Rihanna etwa die Face-App-Challenge umgedreht und sich selbst jünger geschummelt? Danach sieht ihr neuster Insta-Post jedenfalls aus. Doch weit gefehlt: In Wahrheit ist auf dem Bild nämlich ein Mädchen zu sehen, das der 31-Jährigen verblüffend ähnlich sieht.

Umfrage Was meinst du zum Pic von Riris Doppelgängerin? Heftig, wie ähnlich sie ihr sieht!

Das ist doch ihr heimliches Kind.

Das ist fix aus der Face App.

Das MUSS Rihanna sein.

Ich sehe da gar keine so verblüffende Ähnlichkeit.



Snoop Dogg kommentiert zum Bild: «Wann hast du ein Kind gekriegt?», während Riris Make-up-Artist Priscilla Ono meint: «Ich dachte, jetzt kommt die junge Version der Face-App-Challenge.» Priyanka Chopras Kommentar dürfte aber die allermeisten Reaktionen widerspiegeln: «Wow?!»

Riri ist geschockt

Auch Rihanna selbst kanns kaum glauben: «Hätte fast mein Handy gedroppt. Wie?», schreibt sie zum Bild von ihrer Mini-Doppelgängerin. Der Post sammelte in den ersten zwölf Stunden bereits über sechs Millionen Likes – das sind sechsmal mehr als ein durchschnittlicher Post auf ihrem Profil.

Markiert ist auf dem Foto Bria Kay, die Mutter von Rihannas Mini-Me. Wie Buzzfeed berichtet, soll die Doppelgängerin sechs Jahre alt sein. Sonst ist wenig bis nichts über die Mini-Rihanna bekannt.

Rihannas Post dürfte Bria Kay einige neue Follower beschert haben. Sie eröffnete nun einen eigenen Account für ihre Tochter, der vermuten lässt, dass Rihannas kleine Doppelgängerin Ala'a Sky heisst. Dort wird sie als Kinder- und Kleidermodel bezeichnet. Im Nu hatte sie über 10'000 Follower, der Account wächst rasant.

Auch auf Twitter sorgt das Doppelgänger-Pic für Verwirrung.

Diese Userin glaubt, dass Redebedarf besteht.



Is there something you ain’t telling us sis??😂🤷🏻‍♀️ — Ryan (@RyanNavy_Rih) July 23, 2019

Irgendwie sieht dieses Bild mehr nach Rihanna aus als sie selbst.



What



She looks like Rihanna more than Rihanna looks like Rihanna pic.twitter.com/kd99Ny5HYc — Ayo.Arts🎨🎨 (@d_unusualaffss) July 23, 2019

Sogar Riris markante Stirn ist erkennbar.



she even has the forehead — ava ryanne🕸 (@avaryanne_) July 23, 2019

Nein, das ist wirklich kein Filter.



so this aint you with the baby filter? — xander (@whosalex) July 23, 2019

Ob sich Rihanna und Drake wohl abgesprochen haben?



First Drake hides his son and now Rihanna comes outta no where with a picture her grown daughter wth is going on? pic.twitter.com/JcPKTg7Zg6 — سثمب مخرث (@tisssoo) July 23, 2019

Oder ob sogar noch eine grosse Enthüllung folgt?



A week later facebook people be like "rihanna reveals secret child with drake" — LightskinCommittee (@Uncle_Luhanga) July 24, 2019

Dieser Fan lässt sich nicht davon ablenken, dass Riri noch immer kein neues Album veröffentlicht hat.



Girl you gave birth to a whole ass child and you still didn’t drop the album — 🍒 New York 🍒 (@LettsMinaj) July 23, 2019

Hier gibts Zustimmung: «Droppe dein Album, nicht nur dein Handy!»



DROP THE ALBUM NOT ONLY YOUR PHONE pic.twitter.com/TPtpaep6DC — Hollggg (@hollggg) July 23, 2019

(afa)