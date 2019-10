Das sind die beliebtesten Schweizer Halloween-Looks

Die Welt ist gerade im Halloween-Fieber: Die ersten Grusel-Partys haben bereits am vergangenen Wochenende stattgefunden, weitere folgen in den nächsten Tagen. Auch die Schweiz macht bei dem Hype mit: Die Google-Anfragen rund ums Thema Halloween haben sich in den vergangenen zwei Wochen mehr als dreifacht, wie eine Auswertung der Suchanfragen via Google Trends zeigt.

Interessant: In der Romandie und im Tessin wird etwas intensiver nach Halloween gesucht als in den Deutschschweizer Kantonen. Hier sind die in der Schweiz am meisten gegoogelten Kostüme, Schminkmotive, Grusel-Gerichte und Fragen rund um das Schauerfest.

Die Top 10 der meistgesuchten Kostüme

1. Joker



Foto: Warner Bros.

2. Harley Quinn



Foto: Warner Bros. Pictures

3. «Haus des Geldes»



Foto: Vancouver Media

4. Vampir



Foto: Outerbanks Entertainment

5. Pennywise



Foto: Lin Pictures

6. Maleficent



Foto: Walt Disney Pictures

7. Harry Potter



Foto: Warner Bros.



8. Catwoman



Foto: Warner Bros.

9. Zombie



Foto: AMC

10. Skelett





Foto: Walt Disney Pictures

Die Top 10 der meistgesuchten Schminkmotive

1. Zombie

2. Hexe

3. Vampir

4. Joker

5. Clown

6. Teufel

7. Fledermaus

8. Werwolf

9. Skelett

10. Wunden

Die Top 8 der meistgesuchten Halloween-Gerichte

1. Muffins

2. Cupcakes

3. Cookies

4. Augen zum Essen

5. Kuchen

6. Finger-Kekse

7. Spinnen zum Essen

8. Bloody-Mary-Rezept

Die Top 5 der meistgegoogelten Fragen rund um Halloween

1. Wann ist Halloween?

2. Was ist Halloween?

3. Warum feiert man Halloween?

4. Von wo kommt Halloween?

5. Wie schreibt man Halloween?

