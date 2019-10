Das sind die grössten Klimasünder bei den Stars

Wasser predigen und Wein trinken. In Sachen Umweltschutz trifft das bekannte Sprichwort auf manch einen Prominenten zu. Bill Gates (63) zum Beispiel spendet Milliarden für den Klimaschutz – gleichzeitig ist er der Unternehmer mit einem Ausstoss von 1629,4 Tonnen CO2 allein für seine Flugreisen der grösste Klimasünder unter den prominenten Vielfliegern. Das hat eine neue Studie der schwedischen Lund-Universität ermittelt.

Auch Unternehmerin und Influencerin Paris Hilton (38), die sich neuerdings gerne als Umweltaktivistin ausgibt, ist ganz oben in der Rangliste zu finden. «Das ist die Erde, es ist heiss, verschmutze sie nicht», twitterte sie einst. Verbrachte aber im Jahr 2017 286 Stunden in der Luft. Resultat: Eine 280 Mal so grosse CO2-Emission wie ein Durchschnitts-Schweizer jährlich im Gesamten ausstösst.



Wie viel Tonnen CO2 selbst Gutmensch Emma Watson (29) verbraucht und welcher deutsche Youtuber ebenfalls in den Top 10 der prominenten Klimasünder vertreten ist, siehst du oben.



(kfi)