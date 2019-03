Date mit Neymar macht Zürcherin zum Star

Nach der Trennung von On-Off-Freundin Bruna Marquezine im August 2017 tauchen nun neue Gerüchte um Neymars Liebesleben auf. Die in Zürich lebende Halbbrasilianerin Liza Brito soll eine Affäre mit dem Fussballstar von Paris Saint-Germain haben, wie diverse brasilianische Medien berichten.

Umfrage Würdest du Selfies aus Neymars Villa posten? Klar, ist doch mega cool.

Ja, aber nur mit Neymars Einverständnis.

Nein, ich würde das geheim halten.

Ich würde sie an meine Freunde schicken, aber niemals öffentlich posten.

Ich würde dort sowieso gar keine Selfies machen.



Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Die Newsportale spekulieren wild: Laut «Diario online» haben sich Neymar und Liza über gemeinsame Freunde kennengelernt. Wie «Extra» berichtet, soll Liza Neymar in dessen Zuhause in Paris besucht haben, bevor er weiter nach Brasilien reiste, um dort eine Fussverletzung zu behandeln.

Lizas Besuch in Paris

Das Date hat laut mehrerer Berichte am 21. Februar stattgefunden: An dem Tag war die Zürcherin tatsächlich in Paris, wie ein Instagram-Post auf ihrem Profil zeigt.

Laut «Extra» machte Liza in Neymars Villa mehrere Fotos vor dem Spiegel und enthüllte so Neymars Wohnsitz. Die Bilder wurden in den sozialen Medien verbreitet – und mittlerweile wieder gelöscht.

Followerzahl in die Höhe geschossen

Nach der Nacht mit Neymar hat sich Lizas Insta-Gefolgschaft verfünffacht, berichten brasilianische Medien – von 4000 auf mittlerweile über 23'000. Socialblade.com weist ihr am 28. Februar einen Follower-Zuwachs von 12'000 aus. Gemeinsame Fotos von den beiden sind bisher nicht aufgetaucht.

Liza und Neymar folgen einander auf Instagram nicht. Eine Geheimhaltungsmassnahme, wie brasilianische Zeitungen vermuten.

(afa)