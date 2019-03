David Beckham mit Handy am Steuer erwischt

Ex-Fussballstar David Beckham hat nach Polizeiangaben zugegeben, mit dem Handy am Ohr Auto gefahren zu sein. Ein schriftliches Schuldeingeständnis sei beim zuständigen Gericht im Londoner Vorort Bromley eingegangen, teilte die Polizei am Montag mit.

Ein Zeuge hatte im November gesehen, wie Beckham hinter dem Steuer seines Bentleys in London telefonierte. Daraufhin wurde er offiziell beschuldigt.

Gericht befasst sich mit dem Fall

Telefonieren mit dem Handy am Steuer ist auch in Grossbritannien verboten. Mit dem Fall beschäftigt sich am Dienstag das Gericht in Bromley – unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Beckham wird dort nicht erwartet.

Bei dem Termin könnte ein Richter eine Geldstrafe oder Punkte gegen den Ex-Spieler von Manchester United und Real Madrid verhängen.

(chk/afp)