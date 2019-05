Der «Terminator» wird von hinten attackiert

In Südafrika wollte Arnold Schwarzenegger mit Fans für Selfies posieren, als er plötzlich von hinten attackiert wird. Eine Person aus dem Publikum kommt angerannt und tritt dem 71-Jährigen in den Rücken, wie «The Sun» schreibt.

Der «Terminator» strauchelt etwas nach vorne, während der Angreifer vom Rücken des ehemaligen Mr. Universe abprallt und auf dem Turnhallenboden aufschlägt. Der Mann wird sofort von Sicherheitsleuten gepackt.

Schwarzenegger soll nach dem Angriff die Halle in einem Vorort von Johannesburg mehr oder weniger unbeschadet verlassen haben. Auf seinem Twitteraccount schrieb er: «Macht euch keine Sorgen. Ich habe zuerst gar nicht gemerkt, dass ich einen Tritt in den Rücken erhalten habe. Das habe ich erst gesehen, als ich das Video sah. Ich dachte, ich sei einfach von Zuschauern angerempelt worden.»

Thanks for your concerns, but there is nothing to worry about. I thought I was just jostled by the crowd, which happens a lot. I only realized I was kicked when I saw the video like all of you. I’m just glad the idiot didn’t interrupt my Snapchat.