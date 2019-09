Ex-Häftling Jeremy Meeks ist neu vergeben

Für ihn war die Trennung wohl nicht allzu schmerzhaft: Jeremy Meeks (35), auch bekannt als der heisseste Häftling der Welt, hat nach seiner Trennung vor wenigen Tagen bereits eine neue Liebe gefunden. Das berichtet das Promiportal «TMZ».

Erst letzten Sonntag habe Meeks noch versichert, er sei noch mit Chloé Green (28) zusammen, der Tochter des Besitzers von Topshop. Mit ihr hat er ein gemeinsames Kind, die beiden waren verlobt.

Schauspielerin, DJane, Dichterin und Produzentin

Doch am Freitag wurde er in West Hollywood gesichtet – mit der 35-jährigen Erica Peeples an seiner Seite. Die beiden hätten rund zweieinhalb Stunden in einem Restaurant verbracht. Als sie dieses verliessen, habe Meeks dem Fotografen des Portals Peeples stolz vorgestellt.

Erica Peeples ist Schauspielerin und hat etwa im Netflix-Spielfilm «True to the Game» und bei «Law and Order» mitgewirkt. Laut eigenen Angaben ist sie auch DJane, Dichterin und Produzentin.

Bis 2014 war Meeks ein Unbekannter. Doch dann veröffentlichte die Polizei ein Foto von ihm, weil er wegen unerlaubten Waffenbesitzes verhaftet worden war. Die Netzgemeinde verliebte sich augenblicklich in ihn. Nach dem Knast ging es für Meeks auf dem Laufsteg weiter. Seither lebt er im Rampenlicht.

