Familie Sussex reist erstmals zu dritt

Prinz Harry, Herzogin Meghan und ihr kleiner Sohn Archie Mountbatten Windsor reisen vom 23. September bis zum 2. Oktober nach Afrika. Es wird die erste Sussex-Tour zu dritt sein. Prinz Harry wird ohne Meghan und Archie Termine in Malawi, Angola und Botswana wahrnehmen.

Während dem 10-tägigen Aufenthalt wollen die Royals die Partnerschaft zwischen Afrika und dem Vereinten Königreich stärken. Im Fokus liegen unter anderem die Themen Umweltschutz und nachhaltiger Tourismus, welche dem Prinzen als Präsident der Afrika Parks und Patron der Rhino Conversation in Botswana besonders am Herzen liegen.

Zudem soll eine neue Initiative die Zusammenarbeit der Regierungen in Namibia, Botswana und Angola hinsichtlich des Schutzes von Wildtieren im Okavango Delta stärken.

Der erste Termin am 23. September wird Harry und Meghan nach Kapstadt führen, wo sie einen Workshop mit Kindern besuchen. Meghan, die den Titel «Patron of the Association of Commonwealth Universities» innehat, wird sich des Weiteren mit jungen Frauen treffen, um über die Stärkung der weiblichen Führung in Unternehmen und anderen Bereichen zu sprechen.

Das Erbe von Lady Diana

Emotional dürfte es beim Besuch in Angola werden, wo Harrys Mutter Prinzessin Diana 1997 in der Stadt Huambo geholfen hat, «das Bewusstsein für die Gefahr von Landminen für Gemeinschaften und Lebensgrundlagen zu steigern», wie es in der Mitteilung des Palasts heisst.

Die Liebe von Prinz Harry zu Afrika sei allseits bekannt. «Er besuchte den Kontinent zum ersten Mal im Alter von 13 Jahren und mehr als zwei Jahrzehnte später inspirieren und motivieren ihn die Menschen, die Kultur, die Tierwelt und die starke Gemeinschaft noch immer», schreibt der Palast weiter.

Darüber wie Baby Archie in dem ganzen Trubel zurecht kommen wird, lässt sich nur spekulieren. «Das Paar hofft, Archie irgendwann in das Programm aufzunehmen, aber es ist schwierig, einen Zeitplan aufzustellen. Er ist vier Monate alt», so ein Insider gegenüber dem «Hello»-Magazin.

