Die Jenners erklären ihre komischen Zehen

Kylie (22) und Kendall Jenner (24) scheinen gerade Strandferien machen – und verzichteten dabei natürlich nicht auf ein gemeinsames Fotoshooting.

Als Kylie die neuen Fotos von sich und ihrer Model-Schwester auf ihrem Instagram-Account postete, erhielten die Zehen der Reality-Stars jedoch unerwartet viel Aufmerksamkeit.

«Ich habe verdammt herzige Füsse!»

So fragten sich die Follower der Beauty-Unternehmerin, wieso deren mittlerer Zeh viel kürzer ist als alle anderen, und amüsierten sich darüber, dass die Zehen von Kendall wiederum so aussehen wie Finger.

Kylie hat daraufhin in ihrer Insta-Story sogar ein Statement dazu abgegeben: «Ich habe mir den mittleren Zeh in der Schule gebrochen und musste ihn danach einfach so heilen lassen, wie er wollte.» Sie stellte zudem klar: «Ich habe verdammt herzige Füsse!» Die Jenner-Zehen gibt es oben im Video zu bewundern.

Kylie gibt ihren Zehen Namen

Nach der ganzen Aufregung um ihre Füsse fand Kylie nun sogar: «Meine Zehen sind so berühmt, wir sollten ihnen Namen geben.» In ihrer Insta-Story folgte wenig später ein Bild ihrer frisch getauften Zehen.

Alle Namen beginnen mit dem Buchstaben «T» und die grossen Zehen haben Jungen-Namen. Von links nach rechts: Tess, Teague, Tia, Trix, Toby, Tony, Tahnee, Tasha, Talia, Tina.

