Die Jonas Brothers sind zurück

Im Januar 2019 haben die Jonas Brothers ihren Instagram-Account wieder aktiviert, nachdem dort jahrelang Funkstille geherrscht hatte. Am Donnerstag, 28. Februar 2019, twitterten die drei Brüder: «Wir sind zurück». Die Gerüchte um ein Comeback der Jonas Brothers bestätigten sich nun: Um Mitternacht erschien ihre neue Single «Sucker» inklusive Musikvideo.

Umfrage Freust du dich über das Comeback der Jonas Brothers? Ja! Ich habe jahrelang auf diesen Moment gewartet.

Waren die mal weg?

Nein, ich bin Team Tokio Hotel.

Ist mir total egal.

Eigentlich schon, aber die Single geht gar nicht.

Bleib mir bloss weg mit Boygroups!

Sehnsüchtig erwartet habe ich ihre Rückkehr nicht, aber die Single ist richtig gut.



Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Es ist das erste gemeinsame Projekt von Joe (29), Kevin (31) und Nick (26) seit der Band-Trennung im Jahr 2013 – und die Single geht gerade so richtig durch die Decke. In den US-iTunes-Charts hat es der Song direkt auf Platz 2 geschafft.



Das Comeback sorgt für Nostalgie: Wir haben die lustigsten Fan-Tweets gesammelt.

Da die Jonas Brothers tatsächlich Brüder sind, könnte eine Wiedervereinigung nur ein gemeinsames Thanksgiving-Dinner bedeuten – oder aber eine Welttour.

“Jonas brothers reunion” is funny bc they’re actual family so a reunion can be like thanksgiving dinner or a world tour — Diana (@Itscreation_) January 16, 2018

Die Jonas Brothers sind wieder ein Thema? Ein Fan ist sich nicht sicher, ob es wieder 2009 ist.

the jonas brothers is trending..idk of its 2009 or the year 3000 i’m confused but im here for it!! — t 🥀 (@xoxdelenaa) January 16, 2018

Manche trifft die Rückkehr der Boygroup direkt ins Herz.

Jonas brothers reunion has me in my feelings pic.twitter.com/A9me71UfN8 — Grace (@gracebetterton) March 1, 2019

Sollten die Brüder eine Welttournee planen, ist für diese Userin klar: Das Trio muss seine alten Hits spielen – und alle Songs aus «Camp Rock».

y’all if the jonas brothers do come back i don’t want new music, i want a WORLDWIDE reunion tour with the ultimate anthems like year 3000, when you look me in the eyes, love bug, burnin’ up, live to party, hold on and every song from camp rock and camp rock 2: the final jam — hannah (@JURASSlCWORLD) January 16, 2018

Die Boygroup kommt einfach so zurück? Diese Userin wird in der ersten Reihe sitzen.

the jonas brothers think they can just come back into my life after breaking up and doing their own thing and think i’ll be ok with it? you’re damn right. i’ll be front row! take. my. money. — dalia loves sucker (@dtfjobros) February 28, 2019

Das Comeback der Jonas Brothers versetzt diesen Fan zurück in Teenie-Zeiten.

me: honestly i'm over the jonas brothers that was so long ago



twitter: the jonas brothers are coming back



me: pic.twitter.com/MjXw28Jbuo — emily (@90sIester) January 16, 2018

Auch die kalifornische Youtuberin Emma Chamberlain kramt jetzt wieder ihre Jonas-Brothers-Fan-Shirts heraus.

time to bring my jonas brothers merch out of retirement idec if it doesnt fit — emma (@emmachamberlain) March 1, 2019

Damals, als die Jonas Brothers noch zusammen waren, war alles besser. Ein Fan ist sich sicher: Dieses Jahr wird es keine Probleme geben — schliesslich sind die Brüder zurück.

Jonas brothers are back ? This means that there will be no problems this year. Do you remember anything bad happening when Jonas brothers were together ? Exactly good days are coming people — عبدالله جمعة🇦🇪 (@Aybinjay) March 1, 2019

Einziger Wermutstropfen: Die Kindheit ist somit endgültig vorbei. Nicht nur die Brüder sind erwachsen geworden, sondern auch ihre Fans.

The new #JonasBrothers video reminded me that they're all adults now and so am I? pic.twitter.com/JrtgO1sqli — Melanie Hawkins (@MelHawk92) March 1, 2019

(afa)