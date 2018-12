Queen hält royales Protokoll für «Unsinn»

Ja nicht den Knicks vergessen! Ja nicht drauflosplappern! Ja nicht falsch anfassen! Wer die englische Königin trifft, muss so einige Spielregeln beachten. Regeln, die offenbar selbst Michelle Obama (54) ins Schwitzen brachten, als sie das königliche Oberhaupt vor zwei Jahren traf. Das verriet die einstige US-Präsidentengattin nun im Rahmen einer Veranstaltung zu ihrem Buch «Becoming» in London.

Michelle und Barack Obama (57) landeten damals per Helikopter auf dem Grundstück des Windsor Castle und wurden von einem Auto der Queen abgeholt. «Dieses ganze Protokoll schwirrte in meinem Kopf herum», erinnert sich Michelle Obama. Sie habe sich nur gedacht: «Fall nicht die Stufen hinunter und fasse niemanden an, was immer du auch tust.»

«Steigen Sie einfach ein»

Die 92-jährige Königin habe das Eis dann aber sofort gebrochen, als sie sie in Empfang genommen habe. «Sie sagte: ‹Steigen Sie einfach ein und setzen Sie sich, wo immer sie wollen›.» Auf Obamas Einwand, dass sie das Protokoll nicht brechen wolle, habe sie betont: «Ach, das ist alles Unsinn. Steigen Sie einfach ein.»

Ganz so weit hergeholt waren Michelle Obamas Ängste vor dem Hofprotokoll indes nicht. 2009 leistete sich die Präsidenten-Ehefrau am G20-Gipfel in London einen Fauxpas, der für ein mediales Gewitter sorgte. Damals legte sie spontan ihren Arm um die Monarchin – als solidarische Geste.

«Ich hatte der Queen gestanden, dass meine Füsse weh tun. Sie meinte, ihr gehe es genauso», nimmt Obama in ihrer Biografie Stellung. «Und dann tat ich das, was ich instinktiv immer tue, wenn ich mich mit jemand Neuem verbunden fühle: Ich legte ihr eine Hand mitfühlend auf die Schulter.»

