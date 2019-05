«Baby Sussex hat das Näschen der Mama»

Gerade erst präsentierten Prinz Harry und seine Frau Meghan ihr Neugeborenes der Welt. In den sozialen Medien wird die frischgebackene Familie mit Liebe überschüttet.

«Schau, die schöne Familie! Ich wusste, dass Harry derjenige sein wird, der das Baby hält», heisst es.



Look at the beautiful family:heart::heart:I knew Harry would be the one holding the baby #DukeandDuchessOfSussex #BabyBoySussex pic.twitter.com/DgHnbbblPe — D&DofSussex:heart: (@dof_sussex) 8. Mai 2019

Präsentiert wurde der kleine Royal in der St. George's Hall im Windsor Castle. Dort hatten Meghan und Harry vor circa einem Jahr ihre Hochzeit gefeiert.



Harry and Meghan presented their two-day-old son to the world from inside St George's Hall at Windsor Castle, where they celebrated their wedding anniversary just over a year ago. #BabySussex #RoyalBaby pic.twitter.com/8iJkpUipNo — Emily Nash (@emynash) May 8, 2019

Die einen finden, das Baby gleiche der Mutter ...



... andere sehen in ihm viel eher den Onkel.



Für Meghan wird viel Lob ausgesprochen. Ihr Auftritt wirkte natürlich und erfrischend.



Harry und Meghan haben Baby Sussex heute einmal kurz vorgestellt. 😍



Und ich finde es mega toll, wie normal Meghan aussieht. Nicht aufgestylet, nicht zurechtgemacht, einfach ganz normal bezaubernd. ❤️ — Leben im Wieselbau (@kuechenwiesel) May 8, 2019

Das findet auch dieser Nutzer:



#BabySussex

Thumbs up to Meghan Markle for not trying to hide her post birth figure 👍

Celebs who post airbrushed nonsense take note! — Dee (@dalkey04) May 8, 2019

Einige Spekulationen gibt es zur Haarfarbe des Babys. Sind seine Haare dunkel wie Meghans oder ist er doch ein Rotschopf wie sein Vater?



Der grösste Teil aller Reaktionen ist positiv.



Derweilen warten alle weiterhin darauf, dass der Name des «Baby Sussex» endlich bekannt gegeben wird.



@WCCBNewsRising Okay been thinking of a name for the new Royal baby...and I think it should be "Seven" yes Seven of Sussex it fits 7th in line, weighed 7 pounds...what you think? — Gwendolyn Brown (@honeesweet) May 8, 2019

(doz)