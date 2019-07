Diese Tour bringt Ariana Grande an ihre Grenzen

Sie schüttelt immer wieder den Kopf und hält ihre Hand vors Gesicht, während Tränen über ihre Wangen kullern: Bei ihrem Konzert vom Samstag in St. Louis im US-Bundesstaat Missouri fing die Musikerin mitten in ihrem Lied «R.E.M.» zu weinen an. Weitersingen war erst mal nicht möglich.

In den sozialen Netzwerken machen sich ihre Fans Sorgen um Ariana – und fragen nach dem Hintergrund ihres Zusammenbruchs. Viele vermuten, dass der Song ihrem verstorbenen Ex-Freund Mac Miller gewidmet ist, der im September 2018 nach einer Überdosis starb.

«Ich empfinde alles sehr intensiv»

Unter einem Schwarz-Weiss-Foto auf Instagram, das die 26-Jährige inzwischen wieder gelöscht hat, versuchte Ariana ihre Tränen zu erklären.

«Auf Tour zu sein, ist wild. Das Leben ist wild», schreibt die Sängerin. «Ich empfinde alles sehr intensiv und ich habe eingewilligt, diese Tour zu machen, obwohl ich aktuell noch viel verarbeite. Deshalb weine ich viel. Danke, dass ihr meine Menschlichkeit akzeptiert.»

Sie teile ihre Gedanken, weil sie dankbar sei. «Ganz egal, wie schwierig es wird oder wie viele Gefühle hochkommen und mich anschreien, ich bin geerdet in Dankbarkeit.» Sie werde nie aufgeben. Und möchte ihre Fans wissen lassen, dass sie in schweren Zeiten nicht allein seien. «Ihr macht das toll.»

