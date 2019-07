14 Stars, die in Europa Sommerferien machen

Bei den Stars ist Ferien-Saison (obwohl sie ja das ganze Jahr über immer wieder mal verreisen): Auf Social Media präsentieren sich Hollywood-Schauspieler, Topmodels und Popstars momentan Glacé schleckend, Pizza essend, badend und sünnelend.

Umfrage Gehst du diesen Sommer auch ins Ausland in die Ferien? Ja – respektive bin ich schon wieder zurück. Schön wars!

Yes und ich kann es kaum abwarten! *Ehhhh, ab in den Südeeeen!* (Oder in den Norden. Oder in welche Himmelsrichtung auch immer.)

Sorry, ich kann die Frage nicht richtig lesen – ich liege gerade am Strand und die Sonne blendet einfach zu fest.

Nein. Aber danke für die Ferien-Fötelis in der Bildstrecke. Ich ziehe mich jetzt kurz aufs Büro-WC zurück und gehe ein bitzli weinen.

Ich habe zwar frei, ins Ausland gehe ich nicht. Ich verbringe meine Ferien diesen Sommer in unserer wunderschönen Schweiz.



Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Was dabei auffällt: Mittelmeerinseln sind ein Magnet für die Berühmtheiten. Als Ferienland ist Italien diesen Sommer besonders beliebt. Aber auch in Griechenland und Spanien sind in diesen Wochen viele weltbekannte Gesichter mit Sonnenbrillen, Strohhüten und in Bade-Kleidung unterwegs.

Wie sich Selena Gomez, Chris Hemsworth oder Emily Ratajkowski eine Auszeit vom Berühmtsein nehmen, siehst du in der Bildstrecke oben.





(mim)