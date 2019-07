Diese Frau soll der nächste Bond werden

Daniel Craig wird nach dem nächsten James-Bond-Film aufhören. Zurzeit steht er aber noch für die Dreharbeiten zum 25. Bond-Film vor der Kamera. Wer seine Nachfolge antreten soll, wird schon länger heiss diskutiert. Wie mehrere britische Medien nun berichten, dürfte 007 bald von einer Frau gespielt werden.

Die Rolle der Geheimagentin soll sich die britische Schauspielerin Lashana Lynch ergattert haben. Die 31-Jährige spielte zuletzt im Film «Captain Marvel» die Air-Force-Pilotin Maria Rambeau.

Welt von #MeToo

Wie ein Insider zu «Daily Mail» sagt, gebe es eine Szene im kommenden Bond-Film, in der Lynch mit dem Codenamen 007 in ein Zimmer hereingerufen werde: «Das ist ein Moment, in dem einem das Popcorn aus der Hand fällt.»

Wird die neue 007 jetzt eine Frau?

Laut dem Insider soll Lynch James Bond aber nicht einfach ersetzen. Es werde viel mehr ein neuer Charakter erschaffen. Weiter heisst es, dass sich Bond sexuell von der neuen Geheimagentin angezogen fühlt und seine üblichen Verführungstricks versucht. Jedoch ohne Erfolg.

Wie die Quelle sagt, soll der neue Bond-Film eine jüngere Generation ansprechen und gleichzeitig an dem festhalten, was die grosse Fan-Gemeinde von einem Bond-Film erwartet. Neben Verfolgungsjagden und Kämpfen muss Bond lernen, mit der Welt nach #MeToo umzugehen.

