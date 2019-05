Elf neue Anklagen gegen R. Kelly

Die Staatsanwaltschaft von Chicago hat am Donnerstag elf neue Anklagen wegen Sexualstraftaten gegen den US-Sänger R. Kelly erhoben. Es handele sich jedoch nicht um neue Fälle, teilte Kellys Anwalt Steve Greenberg am Donnerstag auf Twitter mit.

#RKelly was NOT charged with a new case. He was recharged in an existing case, same alleged victim and time (a decade ago) It changes nothing