Elon Musk und Sängerin Grimes werden Eltern

Seit 2018 sind Tesla-Chef Elon Musk und die kanadische Sängerin Grimes, die mit bürgerlichem Namen Claire Boucher heisst, offiziell ein Paar. Nun erwarten die beiden ihr erstes gemeinsames Kind. Bereits im Januar kamen die Gerüchte über eine mögliche Schwangerschaft auf, als die Sängerin ein Bild auf ihrem Instagram-Account postete, welches sie nackt und mit einem abgebildeten Fötus auf ihrem gewölbten Bauch zeigte. Eine offizielle Bestätigung blieb aber bis heute aus.

Nun heizte die 31-Jährige mit einem neuen Insta-Post die Gerüchteküche erneut an. Auf ihrem Instagram-Account schrieb sie unter anderem: «Fake oder echt? Haha. Wow, ich fange an, mich schlecht zu fühlen, haha... Wie kommt ihr mit der Arbeit und der Geburt eines Kindes zurecht? Es tut mir leid, dass ich mein Album nicht mehr richtig promotet habe. Das Ganze war eine ziemliche Tortur. Ich hatte am Anfang einige Komplikationen, ab der 25. Schwangerschaftswoche begann es überall zu schmerzen.»

Medienberichten zufolge gilt dieser Post nun als eine offizielle Bestätigung. Während es für 31-Jährige das erste Baby wäre, ist es für Musk bereits das siebte Kind.

