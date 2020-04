Prinz Harry, ist das deine grässliche Holzküche?

Seit wenigen Wochen lebt Prinz Harry (36), der keine Königliche Hoheit mehr sein will, mit seiner Frau Meghan (38) und seinem Sohn Archie (11 Monate) in Los Angeles. In Quarantäne, versteht sich – wie alle anderen Bürger auch. Wie das so ist, erzählte er nun in einem Videocall mit der Charity-Organisation Wellchild.

Prinz Harry hält das Meeting vor seiner offenen Küchentür. (Bild: Screenshot Wellchild) Prinz Harry hält das Meeting vor seiner offenen Küchentür. (Bild: Screenshot Wellchild)

Es seien «seltsame Zeiten», so der Royal. «Jeder erlebt das Gleiche auf eine sehr einzigartige Weise.» Es gehe ihm aber «nicht schlecht», sagt Harry lachend. Er geniesse es sogar, gezwungenermassen «so viel Zeit für die Familie» zu haben. «Man muss jene Momente feiern, in denen man lachend auf dem Boden herumtollt.»

Dunkles Holz statt Marmor

Das Youtube-Video zeigt einen entspannten Harry in L.A. Und gibt ganz nebenbei einen kleinen Einblick in sein neues Leben. Denn Harry sitzt vor einer offenen Tür, die ziemlich sicher in seine Küche führt.

Diese offenbart eindrucksvoll: Die königlichen Zeiten sind definitiv vorbei. Harry und Meghan kochen jetzt in einer typisch amerikanischen Holzküche – das Interieur ist ganz in Dunkelbraun gehalten.

«Ein Kind reicht zurzeit»

Im rund 30-minütigen Gespräch gibt sich Harry aber auch überaus nachdenklich. Er ziehe vor den Wellchild-Engagierten und allen Eltern kranker Kinder den Hut.

Er könne sich nicht vorstellen, wie gross deren Belastung in Corona-Zeiten sein müsse. Offenherzig fügt er an: «Mir reicht es schon, ein elf Monate altes Kind zu haben.»

