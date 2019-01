So viel hat Miley noch nie über Liam ausgeplaudert

Die Liebesgeschichte von Miley Cyrus (26) und ihrem Mann Liam Hemsworth (29) dauert nun schon zehn Jahre an. Und in diesen zehn Jahren ist ganz schön viel passiert. Mal waren sie zusammen, dann wieder getrennt, mal scheinbar verlobt, dann möglicherweise wieder auseinander.

Umfrage Liest du gerne Liebeserklärungen von anderen auf Social Media? Ja, klar. Ich schreibe auch meinem eigenen Schatzi immer wieder öffentliche Liebesgeständnisse. #TooCute

Ich lese solche Dinge gerne, würde aber nie selber welche schreiben.

Oh, nein danke! Dieser ganze #CoupleGoals-Quatsch geht mir echt auf die Nerven.



Doch jetzt meinen es die beiden ernst. Vor kurzem haben sie sich das Jawort gegeben. Und das hat ihre Verbindung nur noch verstärkt. Denn Miley postete am Montag auf Instagram ganz verliebt eine Liebeserklärung an ihren Liam (siehe unten), in der sie bis ins Detail beschreibt, was sie alles an ihrem Partner liebt.

Und sie gibt damit auch einen kleinen Einblick in die Beziehung, welche die beiden meist sehr privat halten. Oben im Video haben wir sechs Dinge aus dem Post zusammengetragen, die vorher noch nicht bekannt waren.

