US-Komiker stirbt kurz vor der Geburt seines Kindes

Er war bekannt für seine Sprüche, mit denen er auf dem roten Teppich auch Stars auf den Arm nahm. Chris Cotton gehörte auch zum Team von Comedy Central. Nun ist der 32-jährige US-Komiker tot. Der TV-Sender schrieb auf Twitter:

«Wir sind am Boden zerstört über den Verlust von Chris Cotton. Er war ein witziger Komiker und ein geliebtes Mitglied der Comedy-Central-Familie. Wir werden ihn vermissen.»

We’re devastated by the loss of Chris Cotton – a hilarious comedian, a beloved member of the Comedy Central family and a joy to be around. He will be missed. pic.twitter.com/b7DU4AeGsE