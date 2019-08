Drängt Heidi Klum ihren Papa aus dem Business?

Als Heidi Klum (46) und Tom Kaulitz (29) sich am Samstagabend auf einer Luxusjacht vor der italienischen Insel Capri das Jawort gaben (und Heidi vielleicht Toms Namen annahm), waren die wichtigsten Mitglieder des Klum-Klans dabei – bis auf ihren Vater Günther (73).

Gemäss «Express» hielt er sich am Samstag in einer Kneipe in Odenthal in der Nähe von Bergisch Gladbach, wo Heidi herkommt, auf. Und «Bild» entdeckte ihn am Sonntag in einem Gartencenter im Ort – also weit weg von Italiens Küste.



Heidi und Günther an einer Pressekonferenz im Mai 2014. (Bild: Imago/Horst Galuschka)

Das Verhältnis zwischen Heidi und Papa Klum scheint angespannt zu sein – Bild.de liefert mögliche Gründe dafür:

Sein Posten wackelt

Seit Heidi 1992 mit 18 einen landesweiten Modelwettbewerb gewann, kümmert sich Günther um die Karriere seiner Tochter, ist Gesellschafter der Heidi Klum GmbH sowie Geschäftsführer der Heidi Klum Verwaltungs GmbH und der Modelagentur One Eins FabManagement (wo jeweils die «Germany's next Topmodel»-Gewinnerinnen unterkommen).

Wie lange das noch so bleiben wird, hätten weder Heidi noch Günther auf Anfrage kommentieren wollen. Aus dem Umfeld der Modelunternehmerin will das Portal aber erfahren haben, dass Papa Klum die Fäden nicht mehr allzu lange in der Hand halten wird.

Andere führen die Verhandlungen

Noch dieses Jahr will Prosieben mit seiner eigenen Version von «RuPaul's Drag Race» an den Start gehen – die Wahl von Nicht-Drag Heidi Klum als Moderatorin kam bei der Community nicht gut an

Die Verhandlungen für «Queen of Drags» habe bereits Jennifer Love, die Vizepräsidentin des amerikanischen Arms der Klumperiums (ja, das ist ein Kofferwort aus «Klum» und «Imperium» und ja, wir lassen das jetzt so stehen) geführt – und nicht Günther wie sonst bei diesen Angelegenheiten.

Offenes GNTM-Engagement

Die Zukunft der erwähnten Zusammenarbeit zwischen «Germany's next Topmodel» und One Eins Fab sei ungewiss. Gemäss Bild.de könnte schon die 2020er-Ausgabe der Model-Castingshow die letzte sein, bei der Heidi mit Günthers Agentur zusammenspannt.

Tom, der Zankapfel

«Günther befürchtet wohl, dass sich die Marke Heidi Klum in eine für ihn nicht akzeptable Richtung bewegen könnte», zitiert Bild.de einen nicht näher genannten Insider.

Am Wochenende führte das Portal aber auch einen privaten Grund für die Spannungen zwischen Vater und Tochter auf: Günther sei mit seinem neuen Schwiegersohn Tom Kaulitz gar nicht glücklich.

Unterschiedliche Vorstellungen von Privatsphäre

Ausserdem sei es Günther «ein Dorn im Auge, dass Heidi ihre Kinder verstärkt in der Öffentlichkeit präsentiert», so der Insider weiter.

Von anderen Quellen sei hingegen zu vernehmen, dass es sich bei der aktuellen Entwicklung um einen ganz natürlichen «Abnabelungsprozess» handle. Die erwähnten möglichen Gründe sind denn auch nach wie vor Spekulation, da sich weder Heidi noch Papa Klum bislang zum Thema geäussert haben.



