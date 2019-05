Erkennst du die echte Kris Jenner?

Nach Kim, Khloé, Kendall und Kylie wurden nun auch Momager Kris Jenner und ihre älteste Tochter Kourtney Kardashian für das berühmte Museum Madame Tussauds in New York in Wachs verewigt. Kommenden Dienstag sollen die Figuren offiziell enthüllt werden. Einen ersten Blick auf ihr künstliches Ebenbild durfte die 63-Jährige aber bereits diese Woche werfen.



«Wie grossartig ist das? Unsere neuen Wachsfiguren bei Madame Tussauds New York», schrieb Kris Jenner auf Instagram und postete dazu drei Fotos ihres Besuches. Gemeinsam mit ihrem Partner Corey Gamble (38) posierte der Reality-Star mit den beiden Wachsfigur – und stellt ihre Fans damit vor ein Rätsel: Welche Kris ist nun eigentlich das Original?

Gleiches Outfit, wie ihre Wachsfigur

Auf den Schnappschüssen trägt Jenner nämlich das gleiche Outfit wie ihre Figur – einen schwarzen Smokingblazer mit Pailletten und einer schwarzen Hose. Sogar ihre Frisur hat die Mutter von Kim, Kourtney, Khloe, Kylie und Kendall beinahe gleich gestylt.

Die Fotos ihres Madame-Tussauds-Besuches haben wir oben in eine Bildstrecke gepackt. Erkennst du einen Unterschied?

(kao)