Sie ist Burkini-Model für «Sports Illustrated»

Halima Aden (21) bricht mit Fashion-Konventionen: Sie ist das erste Model, das in der Bikini-Ausgabe der «Sports Illustrated» einen Burkini und einen Hijab trägt. Bis auf Gesicht, Hände und Füsse ist ihr ganzer Körper bedeckt.

Bisher gab es in der «Swimsuit Issue» des Sportmagazins viel nackte Haut zu sehen – es wurden Frauen ausschliesslich in knapper Bademode abgelichtet. Models wie Chrissy Teigen (33) und Kate Upton (26) sind damit international bekannt geworden.

Mehr Vielfalt

Gegenüber «People» meint Chefredaktorin MJ Day zum Shooting mit Halima Aden: «Eine Frau muss nicht in eine Schublade passen, um respektiert oder gefeiert zu werden. Wenn du dich in einem String-Bikini selbstbewusst und schön fühlst – go for it. Wenn du dich in einem Burkini und Hijab so fühlst, auch gut!» Es gehe ihr darum, Individualität zu zelebrieren, denn Schönheit kenne keine Grenzen.

Auf Instagram schreibt Halima Aden: «Frauen, alles ist möglich!» Bei ihrem Job für die «Sports Illustrated» gehe es dem amerikanischen Model mit somalischen Wurzeln um viel mehr: «Es ist eine Botschaft an die Welt, dass Frauen jeglichen Hintergrunds, Aussehens und jeglicher Erziehung zusammenstehen und gefeiert werden können.»

In den Kommentaren wird Halima gefeiert, unter anderem kommentiert auch Model-Kollegin Winnie Harlow (24): «Game Changer».



Auf Twitter sind die Reaktionen überwiegend positiv – doch es gibt auch Kritiker.

Diese Userin freut sich, dass Halima Aden Grenzen überwindet.

Dass von einem «Überwinden von Grenzen» gesprochen wird, findet dieser User widersprüchlich. «Das wäre der Fall, wenn sie einen Bikini tragen würde.»

The broken barrier would be if she was in a bikini. — Lori Renfro (@xTartanforeverx) April 30, 2019

Dem stimmt diese Userin zu: Der Hijab sei ein Zeichen von Unterdrückung.

As beautiful as Halima Aden is, I don't consider this breaking any barriers. Normalization of social tools of oppression is not okay. https://t.co/cOcwwUyXKf — Ashwathi #Vote4LDF ☭ (@inkandideas) April 30, 2019

Alles nur Neid, meint diese Userin.

These people are SICK over Halima Aden because she is THAT girl. They could never be as amazing as she is PERIODT. — Saleemaaaaaa (@X_Saleema_X) April 29, 2019

Das Herz dieser Nutzerin hat Halima auf jeden Fall erobert.

Halima Aden has my whole heart ❤️ https://t.co/t64aftxGlw — anum i. (@AnumImrn) April 29, 2019

