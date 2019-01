Erwartet Miley Cyrus ihr erstes Kind?

Ist Miley Cyrus (26) schwanger? Die Gerüchte entstanden, als diese Woche Fotos auftauchten, die Miley am 9. Januar in Miami zeigen. Und was auf diesen Bildern sofort ins Auge springt: Die eindeutige Wölbung ihres Bauches. Es wäre die nächste grosse Nachricht nach ihrer überraschenden Hochzeit mit dem Schauspieler Liam Hemsworth (29) kurz vor Weihnachten.

Mit den veröffentlichten Fotos heizt insbesondere die australische Promipresse die Gerüchteküche an: Laut «OK!» ist Miley tatsächlich von Liam schwanger, die beiden erwarten angeblich ein Mädchen. Das habe ein Insider den Reportern des Magazins exklusiv erzählt.

Miley reagiert sogleich

Miley hat sich auf die Schlagzeilen auch bereits per Twitter gemeldet – und dementierte eine Schwangerschaft. In einem an die «Daily Mail», die ebenfalls über die Nachricht von dem Baby berichtet hat, gerichteten Post schreibt sie: «Ich erwarte kein Kind, aber es ist schön zu hören, dass sich jeder so für uns freut! Wir freuen uns ebenfalls!» Liam hat sich bis jetzt noch nicht zum Thema geäussert.

Hier noch der Twitter-Post von Miley, in dem sie die Babynachricht dementiert. In diesem bezieht sie sich übrigens noch auf das berühmteste Ei des Internets, das auf Instagram mehr Likes gesammelt hat als das erste Foto von Kylie Jenners (21) Baby Stormi.

I’m not “ Egg-xpecting” but it’s “Egg-celent” to hear everyone is so “ Happy For Us” .... we’re happy for us too! “Egg-cited” for this next chapter in our lives.... Now , can everyone leave me alone and go back to staring at an egg. pic.twitter.com/uPya87cDSz