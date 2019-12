Es gibt ein neues Foto von Baby Archie

Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) haben dieses Jahr ihre Weihnachtskarte elektronisch verschickt. Via E-Mail sandten sie ein GIF an ihre Freunde und engsten Mitarbeiter, wie Dailymail.co.uk schreibt.

Auf der E-Karte ist das Paar zusammen mit seinem sieben Monate alten Söhnchen Archie zu sehen. Harry und Meghan sitzen vor einem grossen Weihnachtsbaum, Archie krabbelt derweil direkt auf die Kameralinse zu – und ist ganz klar der Star des Fotos. The Queen's Commonwealth Trust hat die Grusskarte am Montag via Twitter veröffentlicht.

Geknipst von der Freundin

Das Bild hat eine gute Freundin von Meghan gemacht. Beim Text auf der Karte waren die Sussexes wiederum weniger kreativ: «Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr, von unserer Familie an eure», steht da.

Zurzeit sind Harry, Meghan und Archie in Kanada: Dort verbringen sie ihre mehrwöchigen Familienferien.

«Sie geniessen die Warmherzigkeit des kanadischen Volkes und die Schönheit der Landschaft gemeinsam mit ihrem jungen Sohn», teilte eine Sprecherin der Royals vergangene Woche in London mit. Die kleine Familie hatte zuvor eine sechswöchige Pause angekündigt.

Just sharing the sweetest Christmas Card from our President and Vice-President, The Duke and Duchess of Sussex. Very Merry Christmas, everyone! pic.twitter.com/McOcHALoGl