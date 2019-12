Ex (†47) von Prinzessin Märtha Louise ist tot

Die norwegische Königsfamilie trauert um den Ex-Mann von Prinzessin Märtha Louise. Ari Behn, der von 2002 bis 2016 mit der Schwester des Thronfolgers verheiratet war, beging im Alter von 47 Jahren Suizid. Dies gab sein Manager Geir Haakonsund in einer E-Mail an die Nachrichtenagentur AFP bekannt. Die Familie liess zudem über Dana Press ausrichten: «Mit grosser Trauer im Herzen müssen wir, alle Angehörigen von Ari Behn, heute mitteilen, dass er sich das Leben genommen hat. Wir bitten Sie in Zukunft, unser Privatleben zu respektieren.» Behn hinterlässt drei Töchter aus seiner Ehe mit Märtha Louise - die 16-jährige Maude Angelica, die 14-jährige Leah Isadora und die 11-jährige Emma Tallulah.

Auf der Webseite des norwegischen Hofs wurde ein offizielles Statement von König Harald und Königin Sonja veröffentlicht: «Ari war seit vielen Jahren ein wichtiger Teil unserer Familie. Es erfüllt uns mit grosser Trauer, dass nun unsere Enkelkinder ihren geliebten Vater verloren haben - und wir haben ein tiefes Mitgefühl für seine Eltern und Geschwister, die ihren geliebten Sohn und Bruder verloren haben.»

Kronprinz Haakon und dessen Frau, Kronprinzessin Mette-Marit, bekundeten ebenfalls ihr Beileid. «Er war ein guter Freund, ein geliebtes Familienmitglied und ein wunderbarer Onkel, mit dem wir so viele kleine und grosse Momente geteilt haben.» Sie seien in Gedanken bei Ari Behns Kindern, Märtha Louise und dessen engsten Familienkreis.

