Ex-GNTM-Kandidatin Laura (20) an Krebs erkrankt

Wegen des Verdachts auf eine Herzbeutel-Entzündung wurde die ehemalige «Germany's next Topmodel»-Kandidatin Laura Bräutigam in ein Spital eingeliefert. Bei einer Computertomographie entdeckten die Ärzte einen Tumor in ihrem Brustkorb.



People-Push

Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Die 20-Jährige musste daraufhin mehrere Wochen in der Klinik bleiben und bekam eine Chemotherapie. Doch sie lässt sich von der Diagnose nicht unterkriegen und kämpft. «Der Krebs ist ein Teil von mir. Ich lass mich nicht stoppen, auch nicht von so einer Diagnose» sagt Laura im Gespräch mit «Bild».

Laura Bräutigam nahm an der 11. Staffel von «Germany's next Topmodel» teil und schaffte es auf den 16. Platz.

(wil)