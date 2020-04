Ex-Playmate stirbt mit 33 Jahren

Sie arbeitete als Erotikmodel und stand mehrmals für den «Playboy» vor der Kamera. Doch abseits des Scheinwerferlichts kämpfte Ashley Mattingly mit Alkohol- und Drogenmissbrauch. 2016 wurde sie wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet.

Suizidgedanken? Hier finden Sie Hilfe



Beratung:

Dargebotene Hand, Tel. 143, (

Angebot der Pro Juventute: Tel. 147, (

Kirchen (



Anlaufstellen für Suizid-Betroffene:

Nebelmeer – Perspektiven nach dem Suizid eines Elternteils (

Refugium – Geführte Selbsthilfegruppen für Hinterbliebene nach Suizid (

Verein Regenbogen Schweiz ( Beratung:Dargebotene Hand, Tel. 143, ( 143.ch Angebot der Pro Juventute: Tel. 147, ( 147.ch Kirchen ( Seelsorge.net Anlaufstellen für Suizid-Betroffene:Nebelmeer – Perspektiven nach dem Suizid eines Elternteils ( Nebelmeer.net );Refugium – Geführte Selbsthilfegruppen für Hinterbliebene nach Suizid ( Verein-refugium.ch );Verein Regenbogen Schweiz ( Verein-regenbogen.ch ).

Am Freitag wurde Ashley nun leblos in ihrem Haus in Austin im US-amerikanischen Bundesstaat Texas aufgefunden, wie TMZ.com schreibt. Ein Freund habe die Polizei verständigt, nachdem er eine Weile nichts mehr von ihr gehört habe.

Abschiedsbrief hinterlassen

Das Ex-Playmate habe im Alter von 33 Jahren Suizid begangen, berichten ihre Geschwister dem US-Portal. Ashley habe einen Abschiedsbrief hinterlassen.

Lange habe sie gegen ihre innere Dämonen gekämpft, heisst es weiter. Ein Golden-Retriever-Welpe sollte ihr zuletzt gegen die Einsamkeit helfen. Der Hund ist jetzt bei ihrer Familie untergebracht.

(kfi)