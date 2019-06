Fan bringt auf Pink-Konzert ein Baby zur Welt

Die US-Sängerin Pink freut sich über die Geburt ihres wohl jüngsten Fans: Die kleine Dolly Pink sei bei Pinks Konzert am Dienstagabend in Liverpool zur Welt gekommen, berichtete die englische Tageszeitung «Liverpool Echo» am Mittwoch.

Die 32-jährige Denise Jones aus dem Vorort Huyton sei hochschwanger zum Konzert in das Anfield-Stadion gekommen, berichtete die Zeitung. Kurz vor dem ersten Song haben ihre Wehen eingesetzt und nur wenige Minuten später sei ein kleines Mädchen zur Welt gekommen – während Pink ihren Hit «Get the Party started» auf der Bühne sang.

Baby Dolly Pink Born at @Anfield Whilst watching @Pink concert! Mum and Baby are doing Amazing, thank you to the amazing paramedics that deliverd her! @LFC @LivEchonews #LiverpoolBaby #Liverpool ❤❤ pic.twitter.com/8W9ZnzNHXk