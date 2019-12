«Ich hatte sogar die gleiche Frisur»

Die Sängerin des schwedischen Pop-Duos Roxette, Marie Fredriksson, ist tot. Das teilte das Management der Musikerin am Dienstag mit. Sie sei am Montagmorgen gestorben, nachdem sie 17 Jahre lang gegen den Krebs gekämpft habe. Fredriksson wurde 61 Jahre alt.

Ihr langjähriger Bandpartner Per Gessle (60) trauert um Fredriksson. «Danke Marie, danke für alles! Du warst eine ganz besondere Musikerin, eine Sängerin auf einem Niveau, das wir kaum wieder erleben werden. Du hast meine schwarz-weissen Lieder mit den schönsten Farben ausgemalt», schreibt er auf der Seite des Managements.

Zahlreiche Fans teilen in den sozialen Medien ebenfalls ihre Trauer – und erzählen, wie die Sängerin mit ihrer Musik ihren Alltag begleitet hat.

Für diese Twitter-Userin war Fredriksson in mehrfacher Hinsicht ein Idol.



Nicht nur zu Frisuren und Wand-Deko, auch zu Karaoke-Performances inspirierten Marie und ihre Songs.



"It must have been love, but it's over now."

Eine meiner ersten CD's, die ich mir vor über zwei Jahrzehnten gekauft habe. Der erste Song ever, den ich Karaoke gesungen habe.

#mariefredriksson Ruhe in Frieden. pic.twitter.com/TqFqKoABgs