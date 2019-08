Taylor Swift ist hier wohl nicht mehr ganz nüchtern

Eventuell hatte Taylor Swift (29) einen kleinen Brummschädel, als sie am Sonntagabend (Ortszeit) an den Teen Choice Awards im kalifornischen Hermosa Beach den Icon Award entgegennahm.

Umfrage Wie sehr feierst du #DrunkTaylor? So sehr, wie Taylor im Video ihren eigenen Song feiert (also sehr sehr).

Durchschnittlich. Eben so, wie ihre neuen Lieder klingen.

Nicht so sehr – hauptsächlich, weil ich neidisch bin, dass ich nicht dabei war.



Am Sonntagabend feierte die Popmusikerin nämlich ausgelassen, dass sie im Juli für zehn MTV Video Music Awards (die dann am 27. August verliehen werden) nominiert wurde. Wie feucht-fröhlich es da zuging, weiss dank eines viralgegangenen Clips, in dem Taylor zu ihrem eigenen Song abgeht, nun die ganze Welt.

Ihre Bar-Performance und ihre prominenten Mitfeierer siehst du oben im Video.

