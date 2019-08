Dieses Bild macht Ferrari rasend

Designer Philipp Plein mag es gerne extravagant: Die Mode, die der in Lugano wohnhafte Münchner kreiert, ist an Bling-Bling kaum zu übertreffen. Die auffälligen Designs teilt Plein regelmässig mit seinen knapp zwei Millionen Instagram-Abonnenten. Das wird ihm nun jedoch zum Verhängnis.

Als Kulisse für die Shootings mit seinen Sneakers und Kleidern wählt der 41-Jährige nämlich gerne teure Sportwagen – unter anderem einen grünen Ferrari 812 Superfast. Dem Autohersteller sind diese protzigen Posts ein Dorn im Auge. Ferrari droht mit rechtlichen Schritten.

Ferrari distanziert sich vom Protz

Philipp Plein nutze die Marke Ferrari, um auf seinem Instagram-Account Werbung für seine eigenen Produkte zu machen, heisst es in einem Schreiben, das der Autohersteller dem Designer zugestellt hat. «Dieses Verhalten schadet dem Ruf von Ferrari.»

Man distanziere sich vom Lifestyle, den Plein in seinen Posts zelebriere: Die Zurschaustellung von leicht bekleideten Frauen und die Nutzung des Sportwagens als Requisite seien «per se geschmacklos».

Plein stellt sich quer

Die Forderung von Ferrari, die betreffenden Posts innert 48 Stunden zu löschen, ist Philipp Plein nicht nachgekommen. Im Gegenteil: Er fordert seine Fans aktuell auf, ebenfalls Fotos von ihren Philipp-Plein-Sneakers und Luxusautos zu machen.

«Ich liebe Autos, vor allem Ferrari-Autos! Es ist absolut lächerlich, dass ein guter Kunde so einen Brief erhält», beschwert sich der Designer auf Instagram. Er werde ebenfalls rechtliche Schritte einleiten, denn er lasse sich nicht vorschreiben, was er posten dürfe und was nicht. Und: «Ich erwarte eine Entschuldigung vom CEO von Ferrari!»

