The Rock bricht seine Ferien für Kevin Hart ab

Schauspieler Kevin Hart (40) liegt nach einem Autounfall im Spital. Weil er darum diese Woche nicht bei der Aufzeichnung der ersten Episode von Sängerin Kelly Clarksons (37) neuer TV-Talkshow, wo er als Gast geladen war, dabei sein konnte, sprang sein Kollege und Freund Dwayne «The Rock» Johnson (47) ein.



Besagte erste Folge von «The Kelly Clarkson Show» wird am Montag auf NBC-Sendern ausgestrahlt. Hier ist ein Teaser samt Ankunft von The Rock – am meisten dürfte sich darüber die Frau im knallgelben Oberteil bei Minute 1:36 gefreut haben. (Video: Youtube/The Kelly Clarkson Show)

Das Besondere daran: Johnson hat dafür sogar seine Flitterwochen abgebrochen. Der Hollywoodstar heiratete am 18. August seine langjährige Freundin Lauren Hashian (34) auf der Hawaii-Insel Kauai und befand sich seither dort in den Ferien. «Lauren ist damit einverstanden», schreibt Johnson auf Twitter, «und Kelly und ich sind jetzt beste Freunde.»

When my son @KevinHart4real goes down with an injury, his big daddy steps in. I did leave my honeymoon early (Lauren approved cos she LOVES Kelly) and now me and Kelly are new best friends 😉🙌🏾. Tune in this Monday! We had the best time! #greathost #hotcrowd #amazingenergy 🤯 https://t.co/DAdkVRd9Dj