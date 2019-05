«Meghan wollte einen berühmten Briten daten»

Die Hochzeit mit Prinz Harry (34) hievte Meghan in den königlichen Stand. Seither kursieren zig Gerüchte über die Herzogin. Das neueste: Die 37-Jährige hatte einen berechnenden Liebesplan.

Gegenüber «The Sun» sprach die britische TV-Reporterin Lizzie Cundy (50) nun über ihr einstiges Verhältnis zur Herzogin von Sussex. Drei Jahre bevor Meghan ihren Traumprinzen im Sommer 2016 kennen lernte, waren sie nämlich Freundinnen.

2013 besuchten sie zusammen ein Charity-Dinner, wo Meghan Lizzie eine – aus heutiger Sicht – interessante Frage gestellt haben soll.

Auf Männer-Jagd in London

«Wir hatten ein Mädels-Gespräch und dann meinte sie: ‹Kennst du irgendwelche berühmten britischen Männer? Ich bin single und ich liebe englische Männer wirklich.› Also sagte ich ihr: ‹Nun, dann gehen wir aus und finden dir jemanden›», verriet die Reporterin der englischen Zeitung.

Nur drei Monate vor ihrem London-Trip hatte sich Meghan von ihrem Ex-Mann Trevor Engelson (42) scheiden lassen.

Verkupplungsversuch mit Ashley Cole

In ihrer Autobiografie «Tales From The Red Carpet» soll Lizzie weitere Details zum damaligen Ablauf preisgegeben haben. So wollte sie Meghan mit dem britischen Fussballer Ashley Cole (38) verkuppeln, der sich damals medienwirksam von Sängerin Cheryl Cole (35) scheiden liess, weil er sie mehrfach betrogen hatte.

«Ich zeigte ihr ein Foto von ihm und sie sagte: ‹Oh ja, der ist süss. Hat er einen gewissen Ruf?› Ich antwortete: ‹Nun, ja, aber du bist doch nur hier, um ein bisschen Spass zu haben.›»

Von der Herzogin geghosted

Lizzie Cundy und Meghan Markle blieben weiterhin Freundinnen – bis im Sommer 2016. «In einem SMS schrieb ich ihr: ‹Oh mein Gott, ich habe das von Harry gehört.› Darauf antwortete Meghan: ‹Ja, ich weiss. Wir versuchen es›», so die Reporterin. Das soll der letzte Kontakt zwischen den beiden gewesen sein.

«Ihr wurde vermutlich vom Palast gesagt, dass sie den Kontakt mit befreundeten Presseleuten beenden soll. Ich wurde buchstäblich von ihr geghosted», erklärt Lizzie den Bruch.

Typisches Verhalten

Gegenüber Moderator Piers Morgan verhielt sich Meghan ähnlich. Die beiden waren befreundet. «Ich hatte ein paar Bier und sie Dirty Martinis», so der 54-Jährige über ein Treffen mit der ehemaligen Schauspielerin, «danach stieg sie in ein Taxi und sagte zu mir: ‹Ich hatte eine tolle Zeit und würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen.›»

Anschliessend sei sie zu einer Party gefahren, auf der auch Prinz Harry anwesend war. «Am nächsten Tag hatten die beiden ihr erstes Date. Ich habe nie wieder etwas von ihr gehört. Nie wieder», so Morgan in «Australia's Today Show».

Und ergänzt: «Ich mag Leute nicht, die sich so verhalten. Es ist unhöflich. Es hat mir gezeigt, dass Meghan nur gesellschaftlich aufsteigen wollte.»

Bevor sie Prinz Harry kennen lernte, hatte Meghan eigentlich ein Auge auf einen anderen Briten geworfen.

