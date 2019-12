Kylie Jenner posiert mit Pelz und erntet Shitstorm

«2020-Energie», schreibt Kylie Jenner (22) zu einem der beiden Partnerlook-Posts von sich und ihrer BFF Stassie Karanikolaou (22) – wie so oft eine ziemlich leere Caption-Phrase.

Passender sind da schon die orangen und blauen Herzen, die den Farben der PVC-Mäntel entsprechen, welche die zwei Reality-Stars tragen. Einige Follower ziehen aufgrund der Farben und der Extravaganz der Outfits Vergleiche zum berühmtesten Look aus der 1994er Kult-Comedy «Dumb and Dumber»:



(Bild: New Line Cinema/Warner Bros.)

«Dafür mussten wunderschöne Füchse sterben»

Viele Abonnentinnen und Abonnenten stören sich allerdings an den Posts. Sie glauben nämlich, Kylie und Stassie tragen Mäntel mit Echtpelz. Zwar verlinkt die US-Milliardärin keine Marke und keinen Shop, aber es scheint sich bei den Teilen um den Foxy Gloss Coat von Saks Potts zu handeln. Bei den Materialien ist neben Lammleder und Polyester auch «100 Prozent gefärbtes Fuchsfell» angegeben.

Die Kommentare der Pelz-Kritiker fallen eindeutig aus. «Schäm dich», schreibt die Userschaft etwa. Oder: «Wunderschöne Füchse mussten sterben, um diese fürchterlichen Jacken zu schmücken.» Und: «Ich liebe euch, aber Tiere tragen geht gar nicht. Sie mussten so viel Angst und Schmerz durchmachen. Thank u, next und macht es fortan besser.»

Was sagen Kylie und Stassie dazu?

Eine weitere Userin appelliert an Kylie Jenners Vorbildfunktion: «Du könntest deine Plattform nutzen, um für das Wohlergehen von Tieren einzustehen, stattdessen trägst du ihren Pelz – aus Eitelkeit. Ich habe dich immer unterstützt, aber hiervon distanziere ich mich.»

Weder Kylie noch Stassie (wo die Follower Ähnliches kommentieren) haben sich bislang zum Shitstorm geäussert. Kylie zeigt stattdessen lieber ihre neuen Fingernägel – mit denen sie beim Tier-Thema bleibt, wenn auch weitaus unproblematischer:

(shy)