Für Laura steckt der Wendler im Bett zurück

Gegenüber dem Sender RTL plauderten Michael Wendler und seine Freundin Laura Müller vor einer Woche ungeniert über ihr Sexleben. «Michael ist mein erster Freund – in allen Dingen», verriet etwa die 18-Jährige im Interview.

Jetzt gibts den nächsten Einblick ins Schlafzimmer – und der Sänger vergleicht dabei seine neue Freundin mit seiner einstigen Ehefrau Claudia (48).

«29 Jahre habe ich zwei Decken gehabt. Mit meiner Ex-Frau», so der Schlager-Star im erneuten Gespräch mit RTL. «Jetzt haben wir eine Decke.» «Eine Grosse», wirft Laura ein.

Kaum Platz für den Wendler

Durch die neue Beziehung mit der ehemaligen Schülerin hätten sich die Schlafgewohnheiten des 47-Jährigen verändert, wie er dem Sender weiter erzählt: «Das Bett kann noch so gross sein, Laura liegt in meiner Hälfte des Bettes, also auf den letzten dreissig Zentimetern.» Laura wolle am liebsten die ganze Nacht mit dem Musiker kuscheln.

Wir sind derweil gespannt, was sie im «Sommerhaus der Stars» überhaupt noch zu erzählen haben. Die Show beginnt nächsten Dienstag.

Warum der Wendler auch mal auf Distanz geht, erfährst du oben Video.

