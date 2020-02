Sarah Lombardi knutscht jetzt mit einem Fussballer

Wer ist er?

Julian Büscher ist ein deutscher Mittelfeldspieler und Stürmer. Auf Instagram postet er neben typischen Trainingsbildern auch Motivationsreden und Videos seiner Fussball-Skills.

Sarah hat den neusten Bildern natürlich ein Like gegeben. Vor sechs Wochen postete sie zudem ein Bild aus den Ferien mit der rührenden Caption: «Und dann triffst du den Menschen, der dir das Gefühl gibt, du hättest ein Leben lang die Luft angehalten und plötzlich atmest du.» Ein Hinweis auf die neue Liebe?

Was macht er?

Büscher spielt seit Ende Januar in der deutschen Regionalliga West für den TuS Haltern am See, wo er als Winter-Neuzugang dem Team bereits zu ersten Siegen verholfen hat. Der Verein ist in der vierthöchsten Spielklasse im deutschen Ligasystem.

Wo war er bisher?

Julian Büscher ist erst dieses Jahr aus Alberta, Kanada, zurück nach Deutschland gezogen. Vor zwei Jahren unterschrieb der Fussballer aus Nordrhein-Westfalen einen Vertrag bei der zweiten Mannschaft des US-Vereins LA Galaxy. Letzten Februar wechselte er dann in die kanadische Premier League zum Cavalry FC, seit dem 31. Januar ist er gemäss Transfermarkt.de beim TuS Haltern am See unter Vertrag.

Ob er für die «Supertalent»-Jurorin zurück nach Deutschland gekommen ist, bleibt unklar. Jedoch lässt er mit diesem Schritt eine mögliche Profikarriere hinter sich, da er in Haltern nur auf Amateurniveau spielen kann. Er soll gemäss Bild.de nebenbei in einer Werbeagentur arbeiten, indem er die Kenntnisse seines Wirtschaftsstudiums einfliessen lassen kann.

Wie geht es jetzt weiter?

Im März 2020 endet für Sarah Lombardi die Tour mit «Holiday on Ice». Dann hat sie bestimmt wieder mehr Zeit für ihren Sohn Alessio (4) – und ihren neuen Fussball-Freund Büscher.

Ausserdem dürfte Sarah dem TuS Haltern am See mit regelmässiger Präsenz am Spielfeldrand neue Fans bringen. Sie wohnt in der Nähe von Köln, und damit nur rund 100 Kilometer entfernt von Haltern am See.

Die beiden könnten also in nächster Zeit auch gut zusammenziehen. Weder Sarah noch Julian haben sich zu den Fotos geäussert.



