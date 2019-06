GNTM-Toni ist eine echte Prinzessin

Im Mai letzten Jahres gewann Toni Dreher die Casting-Show «Germany's Next Topmodel». Mittlerweile wurde mit Simone Kowalski (21) bereits ihre Nachfolgerin gekürt – doch das dürfte Toni wenig stören: Die Karriere der 19-Jährigen scheint gut zu laufen.

Am Sonntag war sie in der Sendung «Promi Shopping Queen» zu sehen. Dort plauderte Toni aus dem Nähkästchen und verriet: Der GNTM-Titel ist nicht der Einzige, den sie trägt. «Princess ist der eigentliche Titel vor meinem Vornamen», so das Model.

Im Alltag unkompliziert

Den Adelstitel trägt Toni, weil ihre Grosseltern in ihrem Heimatdorf in Nigeria König und Königin sind. Auf ihr blaues Blut bildet sich das Model jedoch nichts ein. «Es klingt spektakulärer, als es ist», erklärt sie.

Das Model verzichtet deshalb gern darauf, im Alltag den Prinzessinnen-Titel zu verwenden. Ganz korrekt wäre aber auch nicht Prinzessin Toni, sondern Prinzessin Oluwatoniloba: So heisst sie nämlich mit vollem Namen. Toni ist ihr Spitzname.

