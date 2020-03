Hier singt halb Hollywood gemeinsam «Imagine»

Die israelische Schauspielerin Gal Gadot (34) hat ein Video auf Instagram gepostet, das sie unter dem Hashtag #WeAreOne an die gesamte Welt richtet. In Zeiten wie diesen müsse man zusammenfinden und gemeinsam nach vorne schauen.

Gadot beginnt den Clip mit einem kurzen Update zu ihrer Lage. Sie befinde sich seit sechs Tagen in Selbst-Quarantäne, was sie «philosophisch» stimme. «Wir sitzen alle im selben Boot», sagt die «Wonder Woman»-Darstellerin.

Ein Gefühl der Gemeinschaft durch den Trompeter

Gal hat in den vergangenen Tag auch ein Video von einem Italiener gesehen, der auf seinem Balkon für seine Nachbarn Trompete gespielt hatte.



(Quelle: Youtube/Storyful Rights Management)

Er spielt «Imagine» von John Lennon – und hat damit Gadot inspiriert. «Es war für mich sehr machtvoll und natürlich.» Nun hat sie ihre Schauspiel-, Model- und Musik-Freunde zu Hilfe gerufen, um gemeinsam die Botschaft der Friedens- und Solidaritätshymne weiterzuverbreiten.

Die Stars singen jeweils eine Zeile des Liedes

Den Anfang der Superstar-Version von «Imagine» macht Gadot selbst. Kurz darauf sieht und hört man Zeile für Zeile einen weiteren Star singen.

Darunter sind Musikerinnen und Musiker wie Sia (ohne Perücke!), Norah Jones und Labyrinth, Schauspielstars wie Natalie Portman, Jamie Dornan und Will Ferrell. Auch TV-Host Jimmy Fallon oder die Models Cara Delevingne und Kaia Gerber singen für #WeAreOne eine Zeile aus «Imagine». Gal Gadot selber beendet den Song mit «and the world will be as one (und die Welt wird sich vereinen).»

Das Video hat innerhalb von neun Stunden mehr als 6,7 Millionen Aufrufe auf Instagram gesammelt. Unter dem Hashtag findet man auch weitere Videos und hoffnungsvolle Nachrichten und Bilder, die in Zeiten des Coronavirus helfen sollen, sich auf das Wesentliche und die Gemeinschaft zu konzentrieren.

(kro)