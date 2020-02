Lady Gaga datet jetzt einen Mathematiker

Er kommt nicht aus dem Showbiz

Der Unternehmer arbeitet eng mit Tech-Mogul Sean Parker (40) zusammen, der unter anderem die Social-Media-Plattform Facebook mitbegründet hat. So hat Polansky mit ihm etwa die Non-Profit-Organisation The Parker Foundation sowie das Parker-Institut für Krebs-Immuntherapie gegründet. In beiden hat Gagas neue Flamme zurzeit Positionen in der Geschäftsleitung inne.

Insta-official: «Wir hatten unheimlich viel Spass in Miami», schrieb der Superstar unter dieses Foto, auf dem sie und Polansky innig kuscheln.



Lady Gaga (33) und Polansky sollen sich durch dessen Geschäftspartner Sean Parker kennen gelernt haben. Der hat übrigens 1999 die Musik-Sharing-Plattform Napster gegründet.

Er hat an einer Eliteuni studiert

Polansky ist ein Harvard-Absolvent. Er hat an der US-Eliteuniversität von 2002 bis 2006 angewandte Mathematik sowie Informatik studiert. Das ist seinem Linkedin-Profil zu entnehmen.

Sie daten seit Dezember

Eine namentlich nicht genannte Quelle erzählt gegenüber «E!News»: «Die beiden haben vor den Festtagen angefangen, sich zu treffen – sie ist verrückt nach ihm.» So sollen sie im Haus des Popstars in Los Angeles viel Zeit miteinander verbracht haben und unzertrennlich sein: «Sie nimmt ihn überallhin mit», meint die Quelle.

Er ist die mysteriöse Silvester-Romanze

Dass die Musikerin etwas Neues am Laufen hat, wissen wir seit Neujahr. Damals zirkulierten im Netz Videos von ihr und Polansky. Die frisch Verliebten zeigten sich an Silvester mal Händchen haltend, mal knutschend. Doch niemand konnte den Wissenschaftler damals identifizieren.

Gaga und Polansky verlassen Händchen haltend die Silvesterparty.



just saw Gaga come out of the hotel with her new boyfriend, she was snatched but also super drunk 😭 pic.twitter.com/aLTliOUO5n