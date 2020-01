William und Harry beenden ihren Streit

Die Grundsteine für Harry (35) und Meghans (38) Rückzug von ihren royalen Pflichten sind gelegt, die Queen hat ihren Segen erteilt. Es wird erwartet, dass Harry in diesen Tagen nach Kanada fliegt, wo seine Frau Meghan sich gerade mit Sohn Archie aufhält.

Doch vorher gab es für den Prinzen noch eine wichtige Sache zu klären: Er traf sich mit seinem zwei Jahren älteren Bruder William (37), um die dicke Luft zu klären, die sich zwischen den beiden angestaut hatte.

«Jetzt oder nie»

Die Brüder hätten sich ausserhalb des offiziellen Sandringham-Krisengipfels vergangene Woche zu einem Gespräch unter vier Augen getroffen, berichtet «The Sun». Auch ihre beiden Ehefrauen – Meghan war da bereits in Kanada – hätten sich am Talk beteiligt. Sie wurden wohl via Smartphone in die Diskussionsrunde eingeschaltet.

Harry und William sprachen dabei über ihre Beziehung und wie sie diese in Zukunft gestalten wollen. Den beiden sei klar geworden: «Jetzt oder nie», heisst es bei «The Sun». Resultat des Treffens: «Es ist wieder besser.»

Seit Prinz Harry mit Meghan zusammen ist, hat er sich von seinem Bruder mehr und mehr distanziert. So traten Harry und Meghan im Juni 2019 aus der Stiftung aus, die die Brüder 2009 zusammen gegründet hatten. «Wir befinden uns auf getrennten Wegen», so Harry im Oktober.



Harry äussert sich zu seinem Abschied von seiner Rolle als Mitglied der engeren Königsfamilie. (Video: Instagram/sussexroyal)

Die Queen ist traurig

Britische Medien berichteten zudem, dass William Meghan am Hof gemobbt habe. Vergangenen Montag dementierte William diese Vorwürfe in einem Statement.

Die Prinzen bezeichneten die Schlagzeilen als «Falschmeldung». «Für Brüder, die sich so sehr fürs Thema psychische Gesundheit engagieren, ist der Gebrauch von aufrührerischer Sprache auf diese Weise beleidigend und potenziell schädlich.»

Nach Harrys erfolgreichen Gesprächen werden er und Meghan in den nächsten Wochen nun für sich und Söhnchen Archie ein zweites Zuhause in Kanada einrichten. Die Suche nach einem Häuschen ist bereits in vollem Gange, berichtet unter anderem «Daily Mail» – in der Auswahl stehe auch ein 26-Millionen-Franken-Anwesen mit Meeranstoss im Westen von Vancouver.

Ein Wermutstropfen für die neu gewonnene Freiheit der Sussexes: Die Queen ist laut «The Times» traurig, dass sie ihren jüngsten Urenkel Archie so wenig sehen wird.

