Lena bastelt Lena am Oktoberfest eine Bluse

Musikerin Lena Meyer-Landrut (28) besuchte am Wochenende das Oktoberfest in München – zum ersten Mal, wie sie auf Instagram schreibt. Bei ihrem ersten Ausflug auf die Wiesn unterlief ihr jedoch ein grosser Stilfehler: Sie zog zum Dirndl keine Bluse an, wie es sich traditionell gehört.

Umfrage Gehst du dieses Jahr ans Münchner Oktoberfest? Aber sicher. Prost, ihr Säcke!

Nein, nicht zum Original nach Deutschland – dafür gehe ich an ein Oktoberfest hier in der Schweiz.

Ich würde zwar gerne, dieses Jahr schaffe ich es aber an keines der Feste.

Nee und das ist auch gut so – mit dieser Sauferei kann ich nichts anfangen.



Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Zum Glück traf die Musikerin im Bierzelt auf das deutsche Model Lena Gercke (31). Als Gercke nämlich den Oktoberfest-Fauxpas von Meyer-Landrut mitbekam, bastelte sie ihrer Vornamensvetterin kurzerhand ein Oberteil – und zwar aus Servietten.

«Guckt mal, Lena Gercke hat mir ganz spontan ein Blüschen gemacht», kommentierte Meyer-Landrut die Kreation in ihrer Insta-Story. Den Look gibts oben im Video zu sehen.

Ende gut, alles gut

Allzu lange hat das Servietten-Design dann aber wohl doch nicht gehalten. Sängerin Lena postete einige Stunden später ein Foto, auf dem sie ein Stoff-Oberteil trägt. Dazu schrieb sie: «Und dann auch noch mit richtiger Bluse.»

(mim)