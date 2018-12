Auf Instagram sind sie immer noch zusammen

Das Liebesleben der Stars beschert uns ja schöne Geschichten: Sänger Justin Bieber (24) und Model Hailey Baldwin (22) haben nach wenigen Monaten Beziehung geheiratet. Heidi Klum (45) schwebt mit ihrem Tokio-Hotel-Gitarristen Tom Kaulitz (29) auf Wolke Sieben gerade auf ihre dritte Ehe zu. Und Dominique Rinderknecht (29) und Tamy Glauser (33) sind als berühmtestes lesbisches Paar der Schweiz längst zu Tamynique verschmolzen.

Umfrage Bilder von der/vom Ex auf Insta: Wie findest du das? Voll okay. Gehört doch zum Leben.

Ich muss mir das mal in Ruhe durch den Kopf gehen lassen.

Das geht gar nicht!

Ich finde, Pärli-Bilder haben überhaupt nichts auf Instagram verloren.

Ich nutze Instagram nicht, drum ist mir das egal.



People-Push

Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Neben den frischen Romanzen sind einige Starlieben aber auch verwelkt. DJ Antoine (43) trennte sich nach viereinhalb Jahren etwa von seiner Model-Freundin Laura Zurbriggen (23), G-Eazy (29) und Halsey (24) führten in diesem Jahr ein On-Off-Auf-und-Ab mit schlussendlichem Off und Ariana Grande (25) löste nach einer Kurz-Beziehung ihre Verlobung mit Komiker Pete Davidson (25).

Obwohl sich diese Paare in der Realität getrennt haben, macht Social Media das Schwelgen in alter Harmonie möglich: Auf Instagram halten einige an ihren Ex-Partnern fest – und lassen die Bilder der vergangenen Liebe im Feed stehen.

Die schönsten Pärli-Fotos nicht mehr existierender Paare siehst du oben in der Bildstrecke.



Weitere Promi-Trennungen aus dem Jahr 2018 kannst du hier im Video rekapitulieren. (Video: Glomex/Tamedia)

(Dieser Video entstand im Rahmen einer Content-Kooperation mit Prosieben/Sat 1.)

(kao/fim)