Guns n' Roses-Star mit Messer im Bauch im Spital

Am Donnerstag kurz nach 18.30 Uhr ging beim Notruf in Los Angeles eine Meldung ein. Jemand habe sich selbst in den Bauch gestochen. Das Telefonat stammte aus dem Haus des ehemaligen Guns n' Roses Drummers Steven Adler, das Opfer war er selbst.

Suizidgedanken? Hier finden Sie Hilfe



Beratung:

Dargebotene Hand, Tel. 143, (

Angebot der Pro Juventute: Tel. 147, (

Kirchen (



Anlaufstellen für Suizid-Betroffene:

Nebelmeer – Perspektiven nach dem Suizid eines Elternteils (

Refugium – Geführte Selbsthilfegruppen für Hinterbliebene nach Suizid (

Verein Regenbogen Schweiz ( Beratung:Dargebotene Hand, Tel. 143, ( 143.ch Angebot der Pro Juventute: Tel. 147, ( 147.ch Kirchen ( Seelsorge.net Anlaufstellen für Suizid-Betroffene:Nebelmeer – Perspektiven nach dem Suizid eines Elternteils ( Nebelmeer.net );Refugium – Geführte Selbsthilfegruppen für Hinterbliebene nach Suizid ( Verein-refugium.ch );Verein Regenbogen Schweiz ( Verein-regenbogen.ch ).

Polizei und Rettung fanden laut «TMZ» den Musiker in seinem Haus mit einer Bauchwunde vor. Die Mediziner brachten ihn ins Spital. Die Wunde ist nicht lebensbedrohlich.

Fremdverschulden ausgeschlossen

Die Polizei gab an, dass es ausser Adler keine weiteren Verdächtigen gibt. Es bestehe kein Zweifel daran, dass er sich die Wunde selbst zugefügt hat. Ob es sich bei dem Bauchstich um einen Selbstmordversuch handelt ist nicht klar. Sicher ist hingegen, dass Steven Adler seit Jahren grösste Probleme mit diversen Drogen hat. 1990 flog er wegen seiner Heroin-Sucht aus der Band.

1996 erlitt Alder nach einer Überdosis Heroin einen Schlaganfall, die Folge hört man noch heute beim Sprechen. Ausserdem spielte der Drummer in mehreren TV-Shows mit, in denen es um Drogensucht geht. In Staffel 2 und 5 von «Celebrity Rehab with Dr. Drew» war er genauso dabei wie in dessen Spin-off «Sober House».

2012 wurde Steve Adler mit Guns n' Roses in die «Rock & Roll Hall of Fame» aufgenommen und trat 2016 auch wieder mit der Band auf.

Steven Adler 'hospitalised with stab wound to the stomach' pic.twitter.com/CVEtrnGWnM — Love runet (@Love_runet) June 28, 2019

(20 Minuten)