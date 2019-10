Hailey Bieber zeigt ihr XXL-Hochzeitskleid

Justin (25) und Hailey Bieber (22) feierten vor einer Woche in einem Luxushotel in South Carolina mit rund 150 Gästen Hochzeit. Die Party war streng von der Öffentlichkeit abgeschirmt, so dass nicht klar war, was für ein Brautkleid Hailey trug. Nun hat sie selbst den Schleier gelüftet.

Auf Instagram postete die Frau von Justin Bieber eine Woche nach dem Megaevent ein Schwarzweiss-Foto von sich und ihrem Angetrauten küssend vor romantischer Kulisse. In ganzer Pracht ist erstmals das Hochzeitskleid zu sehen, auf dessen Schleier zu lesen ist: «Till death do us part! –Bis dass der Tod uns scheidet!» Dazu schreibt sie: «Der letzte Montag war der speziellste Tag in meinem Leben.»

Im nächsten Insta-Post verrät Hailey Bieber dann auch, wer der Designer ist: Virgil Abloh. Wikipedia weiss über ihn, dass der US-Amerikaner der künsterlische Leiter der Herrenmode-Kollektion von Luis Vuitton ist, aber auch Unternehmer, Künstler und DJ. Sein Label Off-White hat den Traum in Weiss entworfen.

«Du und dein Off-White-Team seid unglaublich. Ich werde für immer dankbar sein, dass ich diese wunderschöne Kreation tragen durfte», so Hailey auf Instagram.

Und dann gleich noch ein Bild mit dem Vermerk «9.30.19», dem Datum der Hochzeit.

(chk)