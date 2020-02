Halsey plantscht mit Lover in Schweizer Pool

Sängerin Halsey hat am Valentinstag ihre Beziehung mit US-Schauspieler Evan Peters (American Horror Story) öffentlich gemacht. Auf Instagram ist zu sehen wie die beiden vergnügt im weltberühmten Pool der Villa Honegg in Ennetbürgen plantschen.

Halsey schreibt dazu: «Das Leben läuft glatt. Happy Valentines Day.» Das Paar wurde bereits im September 2019 gemeinsam in einem Vergnügungspark in Los Angeles gesichtet und im Oktober in einem Cafe in Sherman Oaks, wo sie laut einem Augenzeugen der «US-Weekly» viel gelacht und sich gegenseitig umarmt hätten.

«Schau mal wie glücklich du jetzt bist», schreiben ihre Fans auf Instagram. Halsey datete laut «DailyMail» zuletzt Rocker Yungblud und führte davor eine turbulente On-off-Beziehung mit Rapper G-Eazy.

(kat)