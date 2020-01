Harry und Meghan gratulieren Kate auf Insta

Die Party fiel ins Wasser. Zwar versammelte sich Herzogin Kates Familie am Donnerstag im Buckingham-Palast, um deren 38. Geburtstag zu feiern. Die mürrischen Gesichter, die die Paparazzi in den Autos fotografisch festhielten, zeigten aber deutlich: Die Stimmung war im Keller. Und die Spassbremsen kamen ausgerechnet aus der eigenen Familie.

Am Abend davor hatten Prinz Harry (35) und Herzogin Kate (38) via Instagram verkündet, als ranghohe Mitglieder der Königsfamilie zurückzutreten. Und damit ein royales Erdbeben in Grossbritannien ausgelöst. Kates Geburtstag hätten sie damit «ruiniert», so ein Royal-Insider zur «Sun». Die Ankündigung habe das Fest «überschattet».

«Alles Gute zum Geburtstag!»

Offenbar wollte sich das Sussex-Paar anschliessend in Schadensbegrenzung üben. Sie gratulierten ihrer Schwägerin – öffentlich, indem sie den Geburi-Post auf der offiziellen Instagram-Seite von Kate und William kommentierten.

«Wir wünschen der Herzogin von Cambridge alles Gute zum Geburtstag!», kommentierten sie von ihrem eigenen offiziellen Insta-Account Sussexroyal aus – garniert mit einem Torten- und einem Herz-Emoji.

Kate-Fans bewerteten das weniger als nette Geste, sondern vielmehr als Affront. Innert kürzester Zeit hagelte es Hunderte böse Kommentare und Beschimpfungen zum Eintrag. «Schämt euch, weil ihr den Geburtstag versaut habt», hiess es etwa. Oder: «Ihr habt ihren Geburtstag mit eurer Selbstsucht ruiniert.» Es sei «traurig», dass Harry und Meghan mit der Vermeldung nicht bis nach dem Geburtstag hätten warten können.

Einmal mehr wird vor allem Meghan kritisiert. Sie habe die Glückwünsche verfasst, sind sich viele Follower sicher. «Immer versuchst du Aufmerksamkeit zu bekommen, Meghan!»

(kfi)