Harry und Meghan reden nicht mehr mit Medien

Harry (35) und Meghan (38) gestalten ihre neu gewonnenen Freiheiten weiter aus: Am Sonntagabend teilten sie den Chefredaktionen von vier britischen Zeitungen per E-Mail mit, dass sie ihnen keine Auskünfte und Interviews mehr geben würden. Bei den Zeitungen handelt es sich um «The Sun», «Daily Mail», «Mirror» und «Express».

Harry und Meghan würden gegenüber diesen Medien «null Engagement» zeigen und wennö

dann «nur über ihre Anwälte» mit ihnen kommunizieren, zitiert die BBC aus dem Schreiben. Die britische Boulevard-Presse ging insbesondere mit Meghan während ihrer Zeit als Royal hart ins Gericht.

«Verzerrte, falsche Berichterstattung»

Harry und Meghan kritisieren, dass unwahre Geschichten verbreitet worden seien. «Medien haben das gute Recht, über den Herzog und die Herzogin von Sussex zu berichten und ihre Meinungen zu ihnen zu äussern, egal ob gut oder schlecht», heisst es. Aber: «Das darf nicht auf Lügen basieren.»

Ihren Schritt begründen die beiden mit «verzerrter, falscher und grundlos in die Privatsphäre eindringender» Berichterstattung. Es gehe ausdrücklich nicht darum, Debatten zu unterdrücken oder akkurate Berichte zu zensieren, teilen Harry und Meghan mit. Anfragen anderer Medien würden weiterhin beantwortet, besonders wenn es sich um kleine und neu gegründete Organisationen handle.

Mehrere Klagen

Das Paar ist seit langem mit dem Boulevard auf dem Kriegsfuss. Meghan klagt derzeit gegen die «Mail on Sunday», weil die Zeitung Auszüge eines persönlichen Briefs an ihren Vater veröffentlicht hatte. Eine Online-Anhörung vor Gericht dazu soll dem «Guardian» zufolge an diesem Freitag stattfinden. Meghans Vater hatte angekündigt, zugunsten der Zeitung auszusagen. Beobachter befürchten eine Schlammschlacht.

Harry reichte im Herbst vergangenen Jahres Klage gegen die Verlage der «Sun» und des «Mirror» ein, weil sie angeblich seine Handy-Mailbox abgehört haben sollen. Die Vorwürfe beziehen sich auf eine länger zurückliegende Zeit.

Die Sussexes hatten sich auf 1. April aus dem engeren Kreis der britischen Königsfamilie zurückgezogen und bekommen nach eigenen Angaben keine finanzielle Unterstützung aus öffentlicher Hand. Unter anderem erhoffen sie sich davon, ihr Privatleben besser vor den Augen der Boulevardmedien schützen zu können. Sie leben inzwischen in der US-Metropole Los Angeles, wo sie aktuell auf der Suche nach einem neuen Zuhause sind.

(fim/sda)