William und Harry äussern sich überraschend

Von einer «falschen Geschichte» schreiben Prinz Harry und Prinz William in einem Statement, welches am Montag über ihren Sprecher in der britischen Presse verbreitet wurde. In einem Bericht der britischen «Times» war heute zu lesen, William habe Harry aus dem Königshaus gemobbt.

Umfrage Was hältst du von Meghan und Harrys Rückzug? Ich habe vollstes Verständnis für den Entscheid.

Gehts noch? Meghan wusste ja, worauf sie sich da einlässt.

Nicht viel. Mir tut vor allem die Queen leid.

Okay, sollen sie. Aber dass sie die Königsfamilie nicht informiert haben, geht gar nicht.

Mir ist das egal, schnuppe und total wurst.

Die Geschichte, in der über die Beziehung zwischen den beiden Brüdern spekuliert werde, sei trotz eindeutiger Dementi veröffentlicht worden. Die Wortwahl im Bericht sei für sie beide «beleidigend und potenziell schädlich», heisst es in der Stellungnahme.

Bereits vor dem heutigen Bericht war in der Presse über ein zerrüttetes Verhältnis der beiden Prinzen spekuliert worden. Dass sich Mitglieder des britischen Königshauses zu solchen Schlagzeilen äussern, ist höchst selten. Die Familie scheint inmitten der Megxit-Krise bemüht, die Wogen zu glätten.

(scl)