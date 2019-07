Hat Hakan Akbulut Jenny Frankhauser geschlagen?

Am Sonntag gaben Jenny Frankhauser (26) und Hakan Akbulut (28) ihre Trennung bekannt und wollten nicht über die Gründe sprechen. Das sieht jetzt schon anders aus: In den sozialen Medien feuern die beiden heftig gegeneinander.

Umfrage Folgst du Jenny Frankhauser auf Instagram? Erst seit der ganzen Schlammschlacht.

Nein, nur Daniela Katzenberger.

Ich habe kein Insta.

Nein, mich interessieren keine Promis.

Klar, ich bin ein Fan!



Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

In einem knapp 45-minütigen Youtube-Video gibt Hakan zu, die Dschungelkönigin bespuckt zu haben. Er behauptet jedoch auch, dass Jenny schuld an der Trennung sei. Diese wirft dem Fitnessmodel darauf in einer Insta-Story vor, dass sie von ihm geschlagen worden sei, und hält blaue Flecken in die Kamera.

Jennys Familie unterstützt sie

Am Dienstag hatte Jenny Frankhausers Mutter Iris Klein (52) in einer Insta-Story bereits eine Andeutung gemacht: «Fakt ist, ein Mann, der eine Frau schlägt, hat keinen Respekt verdient!» Hakan wiederum behauptet in einer Insta-Story, die blauen Flecken seien beim Sex entstanden. Und er deutet an, dass sie ihn betrogen hätte.

Auf die Unterstützung von Halbschwester Daniela Katzenberger (32) kann Jenny in diesem Social-Media-Tumult zählen: Der Reality-Star widmete ihr eine Instagram-Story. «Aufstehen, Krone richten, weitermachen», schrieb Daniela am Mittwoch.

Wie Hakan auf Jennys Vorwurf reagiert, erfährst du oben im Video.

(afa)